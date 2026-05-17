Fransa Ligue 1'in son haftasında küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes'in taraftarları, sahayı işgal ederek maçı iptal ettirdi.
Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren taraftarlarla kavga etti. Polisler sahaya indi ve holiganlara müdahale etti.
13 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜLER
Geçtiğimiz hafta Lens kaybeden Nantes, Ligue 2’ye düşmüştü. 2013 yılında Ligue 1’e yükselen Nantes, 13 yıl sonra yeniden lige veda etti.
Mart ayında göreve gelen Vahid Halilhodzic yönetimindeki ekip, ligde kalmayı başaramadı. Halilodzic bir dönem Trabzonspor’u da çalıştırmıştı.