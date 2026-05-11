Olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi’nde, Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı pazarda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, canlı hayvan pazarı kapatıldı.

