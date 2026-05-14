Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın "Sınırını ve haddini bileceksin" çıkışı ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "Beğenmiyorsan defolup gidersin" sözleri sonrası, DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık tartışmaya dahil oldu. Sakık, tepki gösteren siyasetçilerin çözüm karşıtı politikalardan beslendiğini savundu. Sakık, "Bu kişilerin halkta bir karşılığı yoktur. Geçmişten bugüne Kürt halkına yönelik zalimane politikaların yanında durmuşlardır" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI DİNLESİNLER"

Özellikle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ı hedef alan Sakık, Kürdistan kavramının tarihi ve coğrafi bir gerçeklik olduğunu vurgulayarak şu paylaşımda bulundu:

"Danışman Kürdistan’ın nerede olduğunu öğrenmek istiyorsa, dönemin Başbakanı olan bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclis kürsüsünden yaptığı konuşmaları dinlesin. Açıklama yapmadan önce gidip Erdoğan’la konuşsun; Kürdistan’ın nerede olduğunu, hangi şehirleri kapsadığını ondan öğrensin. Bunlar eğitimden yoksun insanlar."