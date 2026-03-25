Bodrum Ortakent Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, park halindeki lüks bir araca kürekle saldırarak büyük hasara yol açtı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ortakent Mahallesi Pazaryeri otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan lüks otomobilin yanına gelen bir kadın, elindeki kürekle araca vurmaya başladı.

Dakikalar Süren Saldırı Kamerada

Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde, kadının araca defalarca vurduğu ve saldırıyı dakikalarca sürdürdüğü görülüyor. Saldırı sonucunda aracın camları tamamen kırılırken, kaporta ve diğer bölümler de ciddi şekilde zarar gördü.

Sebep Henüz Bilinmiyor

Olayın neden gerçekleştiği ve saldırıyı gerçekleştiren kadının kimliği hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Araç sahibinin kim olduğu da belirsizliğini korurken, yaşanan olay bölgede büyük merak uyandırdı. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.