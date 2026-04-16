Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri ve ABD'de tahminleri aşan şirket bilançoları, küresel piyasalarda risk iştahının canlı kalmasını destekliyor.

Piyasalarda ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkabileceğine yönelik umutlar korunurken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinden çatışmanın büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin sahadan müzakere masasına taşınmasıyla birlikte petrol fiyatlarında gözlenen geri çekilme, ekonomik büyümeye yönelik endişeleri bir nebze azalttı.

Çin ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin hissedildiği yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile öngörülerin üzerinde büyüme kaydetti.

Savaşın nihai olarak sona erebileceği ve küresel ekonomik aktivitenin pozitif ivmeleneceği beklentilerine paralel, olumlu gelen bilançolar da piyasalarda risk iştahının devam etmesini destekliyor.

New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden kapanırken, jeopolitik gerilimlerin piyasalarda yarattığı kayıpların hemen hemen tamamı geri alındı.

FED'E YÖNELİK BASKILAR DEVAM EDİYOR

Bu gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gerilimler azalsa da petrol fiyatlarının önceki düşük seviyelerine uzak kalması küresel ölçekte enflasyon risklerinin devam etmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle gelecek dönemde küresel merkez bankalarının politika adımlarını daha temkinli atacağına ilişkin öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor. Başkanlık değişim süreci içindeki ABD Merkez Bankasının (Fed) mevcut enflasyon ve büyüme riskleri sürerken alacağı kararlar merak ediliyor. Buna ek olarak banka üzerindeki siyasi baskıların gelecek günlerde artabileceği ihtimalleri yeniden gündeme taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda Fed Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürürken, Fed binasının yenilenmesine ilişkin soruşturmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Powell'ı görevden almakla tehdit eden Trump, "O zaman onu kovmak zorunda kalacağım, eğer zamanında ayrılmazsa." dedi.

Fed Başkanı Powell'ın ise Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh'ın Senato tarafından onaylanmaması durumunda, başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Fed'in yayımladığı "Bej Kitap" raporu, Orta Doğu'daki çatışmanın, ABD'li şirketler için belirsizlik kaynağı olduğunu gösterdi.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışma istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi." değerlendirmesi yer aldı.

DOLAR ENDEKSİ SAVAŞTAN ÖNCEKİ POZİSYONUNDA

Bahsedilen gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesinde bulunurken, savaş sırasında güvenli varlık olarak tercih edilen dolar, çatışmaların biteceğine yönelik iyimserliklerle zayıflamaya devam ediyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 98,1'e gerileyerek düşüş eğilimini 4. işlem gününe taşıdı. Dolar endeksi dün yüzde 0,1 düşüşle 98 seviyesine inerek son 5 işlem gününde geriledi. Endeks, yeni günde de 97,9'a inerek savaş öncesi seviyesine yaklaştı.

Dün yüzde 1 düşüşle 4 bin 791 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise yeni işlem gününde yüzde 0,8 artışla 4 bin 827 dolardan alıcı buluyor.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley'nin hisseleri, bugün yayımladıkları ilk çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmeleri sonrasında sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 4,5 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,8, Nasdaq endeksi yüzde 1,59 yükselirken, iki endeks de tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,15 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

AVRUPA'DA ENDEKSLER KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Euro Bölgesinin enflasyon ile İngiltere'de büyüme verileri bölge gündeminin odağında yer alıyor.

Euro Bölgesi enflasyon verilerinin, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerle artan petrol fiyatlarının makroekonomik görünüm üzerindeki etkilerine dair bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, piyasa beklentilerinin bölgede enflasyonun mart ayında yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oluştuğunu kaydetti.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

ÇİN EKONOMİSİ TAHMİNLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME GÖSTERDİ

Asya borsalarında ABD-İran arasındaki müzakerelere yönelik iyimserlik risk iştahını artırmaya devam ederken, Çin'in beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesi pozitif görünüme katkı verdi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) yayımladığı verilere göre, Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) Ocak-Mart 2026 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Birinci çeyrekte büyüme, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin mart ayı verilerine olumsuz yansımasına rağmen, hükümetin bu yıl için "yüzde 4,5 ila 5" olarak belirlediği hedef doğrultusunda gelişim gösterdi.

GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın 4. çeyreğine kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

Çin ekonomisi 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5, yıl genelinde ise yüzde 5 büyüme kaydetmişti. Hükümet, büyümedeki ivme kaybı karşısında önceki 3 yılda "yüzde 5 civarında" belirlediği yıllık büyüme hedefini "yüzde 4,5 ila 5" olarak belirlemişti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 14.252,38 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,26 yükseldi.

Dolar/TL, dünü 44,7450'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 44,7620'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, şubat ayı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

09.00 İngiltere, şubat ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, mart ayı kapasite kullanım oranı