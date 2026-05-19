Kendi tekstil butiğini açmayı hedefleyen ancak yüksek sermaye maliyetleri nedeniyle alternatif bir strateji izleyen Dilara Taşkıran, ticaret hayatına pazarcılık sektörüyle adım attı. Kurumsal iş hayatını verimsiz bir döngü olarak tanımlayan girişimci, mevcut finansal birikimini pazardan elde ettiği kazançla büyütmeyi sürdürüyor.

AYLIK 60 BİN TL PAZAR YERİ KİRASI ÖDÜYOR

Çalışma düzeni ve operasyonel maliyetleri hakkında bilgi veren Taşkıran, başta Bakırköy Sosyete Pazarı olmak üzere İstanbul'daki farklı pazar alanlarında haftada ortalama dört gün tezgah açtığını belirtti. Bu pazar yerlerinin tahsisi ve kullanımı için aylık toplam 60 bin TL kira ödemesi gerçekleştirdiğini ifade eden Taşkıran, buna rağmen kurumsal hayattaki kazancının çok üzerinde bir finansal hacme ulaştığını kaydetti.

MAĞAZA KALİTESİNDEKİ ÜRÜNLERİ TEZGAHA TAŞIDI

Pazarda satışa sunduğu kıyafetlerin lüks mağazalardaki butik ürünleriyle aynı kalite standartlarına sahip olduğunu vurgulayan Taşkıran, düşük maliyetli satış modeliyle müşteri portföyünü genişlettiğini aktardı. Girişimci, pazar tezgahından elde ettiği nakit akışıyla düzenli birikim yapmaya devam ettiğini ve nihai hedefi olan fiziki tekstil butiğini açmak için gerekli olan ana sermayeyi bu yolla tamamlamayı planladığını bildirdi.