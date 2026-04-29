Arkeologlar, Eski Ahit'te (Tevrat) peygamber Hezekiel tarafından "Mısır’ın kalesi" olarak nitelendirilen ve üzerine "öfke döküleceği" kehanet edilen efsanevi Sin (Pelusium) şehriyle bağlantılı devasa bir dini kompleks buldu.

Pelusium antik kentinde ortaya çıkarılan en çarpıcı yapı, yaklaşık 35 metre çapındaki devasa dairesel havuz oldu. MÖ 2. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar tam 800 yıl boyunca kesintisiz kullanılan bu havuzun sırrı ise suyunda gizli.

Havuzdaki su, Nil çamuruyla karıştırılarak dini bir ritüel alanına dönüştürülmüş. Adını Yunanca "çamur" anlamına gelen Pelos kelimesinden alan yerel tanrı Peluzios’a adanan bu merkez, binlerce yıl önceki gizemli ibadetlerin kapısını aralıyor.

2019 yılında ilk kez rastlanan bu kırmızı tuğlalı yapının başlangıçta sivil bir bina olduğu düşünülmüştü; ancak son analizler buranın "kutsal bir su kompleksi" olduğunu kanıtladı.

Peygamber Hezekiel’in kitabında (30:15) geçen "Öfkemi Mısır'ın kalesi olan Sin'in üzerine dökeceğim" ifadesi, tarihçileri yıllardır bu bölgeye çekiyordu. İncil’in erken Yunanca çevirilerinde doğrudan Pelusium ile eşleştirilen bu antik kalenin kalıntıları, arkeologlara göre kutsal metinlerdeki tariflere birebir uyuyor.

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanı Şerif Fatiha, bölgenin hâlâ birçok sır sakladığını vurgularken, kazı alanından sadece bu kompleks değil, başka şok edici buluntular da çıktı:

3.000 yıllık gizemli papirüsler: İçeriği henüz çözülemeyen 8 nadir papirüs.

Hristiyanlığın ilk izleri: 4. yüzyıla tarihlenen, manastır yaşamının ilk örneklerinden biri olan antik manastır kalıntıları.