Süper Lig’de hücum gücüyle rakiplerinin kor‑ kulu rüyası olan Galatasaray istatistiklerde zirvede… Bu sezon en fazla gol atan (69), en yüksek xG üreten (61.7), rakip ceza saha‑ sında topla buluşan (866), isabetli orta yapan (198) ve net gol pozisyonuna giren (107) takım sarı‑kırmızılılar oldu.

TARAFTAR MEMNUN

Hücumda çeşitliliği ve üretkenli‑ ğiyle fark yaratan Aslan bu özelliği sayesinde bitime 4 hafta kala liderlik koltuğunda 4 puan farkla sağlam bir şekilde oturuyor. Adım adım üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk’un öğrencileri taraftarlarını mest etmeye devam ediyor.