Gayrimenkul sektöründe yatırımın geri dönüş hızını belirleyen kira getirisi ve amortisman sürelerine ilişkin güncel veriler, küçük metrekareli konutların büyük ölçekli taşınmazlara oranla daha yüksek bir verimlilik sunduğunu ortaya koydu.

Türkiye genelinde Şubat 2026 verileri incelendiğinde, 3+1 konutların ortalama satış fiyatı 4 milyon 791 bin TL, yıllık kira getirisi ise %6,61 olarak belirlendi. Buna karşılık, ortalama fiyatı 2 milyon 957 bin TL olan 1+1 dairelerde yıllık kira getirisi %8,14 seviyesine kadar ulaşıyor.

İSTANBUL'DA 1+1 KONUTLARIN AMORTİSMAN SÜRELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yatırım trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul’da da genel tablo benzer bir eğilim sergiliyor. Mega kent genelinde 3+1 dairelerin yıllık kira getirisi %6,50, 1+1 dairelerin ise %7,91 ile Türkiye ortalamasına yakın bir çizgide seyrediyor.

Veriler ilçe bazında detaylandırıldığında, özellikle bazı bölgelerdeki 1+1 dairelerin yıllık getirisinin %10 seviyesini geçtiği ve bu durumun yatırımın kendini geri ödeme süresini kısalttığı görülüyor.

EN YÜKSEK KİRA GETİRİSİNE SAHİP 10 İLÇE

Şubat 2026 itibarıyla İstanbul’da 1+1 daire tipinde yıllık kira getirisiyle öne çıkan ilk 10 ilçe ve bu bölgelerdeki ortalama satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

GETİRİ FARKLILIKLARINI BELİRLEYEN TEMEL KRİTERLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, gayrimenkul uzmanları kira getirisindeki bu farklılaşmayı üç temel kritere dayandırıyor.

Uygun fiyat politikasının en önemli etken olduğunu belirten sektör temsilcileri, “Bunlardan en önemlisi fiyat… Esenyurt, Sultangazi ve Esenler gibi ilçelerde fiyatlar daha uygun, bu sebeple kira getirisi de yüksek olabiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Yapı yaşı ve lokasyon avantajının da verimlilik üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden uzmanlar, durumu şu şekilde açıklıyor: “Bahçelievler, Güngören ve Fatih’te daha yaşlı yapılar söz konusu ve bu yapıların fiyatları daha uygun… Bir diğer önemli kriter ise merkezi konum… Yine Bahçelievler ve Fatih ile birlikte Zeytinburnu gibi ilçeler merkezi konumları ile yüksek kira getirisinde öne çıkıyor” şeklinde açıklamada bulundu.