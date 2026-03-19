Galatasaray, Liverpool deplasmanında sakatlık kabusu yaşadı. İlk yarıda sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in yerine ikinci yarı başında oyuna giren Noa Lang da 80. dakikada yürekleri ağza getirdi. Hollandalı oyuncu atağa çıkarken çizgide ayağı kaydı ve reklam panolarına çarptı. Eli reklam panosuna sıkışan Lang kanlar içinde yerde kaldı ve sedyeyle oyundan çıktı. Galatasaray'da Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu. Noa Lang hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

