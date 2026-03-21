UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Liverpool, şok üstüne şok yaşadı. İngiltere Premier Lig'de oynanan Brighton - Liverpool karşılaşması, planlanan süreden 15 dakika geç başladı.
Stadyum çevresinde yaşanan bir trafik kazası sebebiyle maç önce planlanan saatten 15 dakika geç başladı. Yetkililer, güvenlik ve ulaşım aksaklıkları nedeniyle müsabakanın planlanan saatinde başlatılamadığını açıkladı.
SAKATLIK KRİZİ
Önce trafik kazası sebebiyle 15 dakika ertelenen maçın henüz başında Liverpool sakatlık krizi yaşadı. Hugo Ekitike, maçın 3. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemeyecek duruma geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız isim kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ekitike oyundan çıkmak zorunda kaldı. Liverpool teknik heyeti endişeli görünürken oyuncunun durumunu kontrollerin ardından netlik kazanacak.