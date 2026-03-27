Londra’nın Winchmore Hill semtinde yaşayan bir Türk ailesi, 24 Mart akşamı evlerinde bir saldırı yaşadı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırganlardan biri kurye kılığına bürünmüş şekilde kapıyı çaldı; elinde yemek siparişi varmış gibi davranan bu kişi, motosiklet kaskı takıyordu.

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kapıyı açan aile üyesine ani bir saldırı gerçekleştiren bu kişi, arkasından gelen üç saldırganla birlikte evin önünde paniğe yol açtı. Saldırı sırasında aile bireyleri, özellikle yüz ve kollarında hafif yaralanmalar yaşadı. Engin Uslu isimli bir Türk, 4 kişilik saldırgan grubu tek başına kovaladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin yaptığı incelemelerde, saldırganların bıraktığı çantada plastik kelepçeler bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.