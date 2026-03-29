2026 FIFA Dünya Kupası play-off etabında A Milli Futbol Takımımız'a 1-0 yenilerek kupa şansına veda eden Romanya'da Slovakya maçı öncesine Mircea Lucescu panik yarattı.

Romanya Futbol Federasyonu, 80 yaşındaki teknik direktörün Romanya Milli Takımı'nın antrenman kampında baygınlık geçirdiğini açıkladı.

BİR ANDA YERE SERİLDİ

Slovakya'ya hareket öncesi son antrenman öncesi teknik toplantı sırasında, teknik direktör Mircea Lucescu rahatsızlandı. Milli takımın sağlık ekibi üyeleri hemen ilk yardım önlemlerini alarak kendisine olay yerinde ilk yardım uyguladılar.

Tesislere gelen ambulansın ardından sağlık ekipleri deneyimli teknik adama burada müdahalede bulundu. Durumu stabil edilen 80 yaşındaki çalıştırıcı, tıbbi protokollere uygun olarak ve herhangi bir riski ortadan kaldırmak amacıyla Bükreş'teki bir hastaneye nakledildi.

YERİNE İLK ADAY HAGI

Romanya basınından Prosport'un haberine göre, Mircea Lucescu bir süre daha hastanede kalacak ve görevine devam etmeyecek.

Mircea Lucescu'nun yakında teknik direktörlük görevinden ayrılacağı ve yerine geçmesi için en güçlü adayın Gheorghe Hagi olduğu da aktarıldı. Deneyimli teknik adam geçen yılın sonundan beri sağlık sorunları yaşıyordu ve bu nedenle Dünya Kupası grup kura çekimine katılmak üzere ABD'ye gitmekten kaçındı. Lucescu, Ukrayna'da teknik direktörlük yaptığı dönemde de ameliyat geçirdi.