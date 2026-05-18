Macaristan’da 12 Nisan’da yapılan parlamento seçiminde Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarını bitiren Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, eski başbakanlık sarayından ve lüks makam aracından vazgeçti. “Tasarruf” mesajı veren Magyar, Orban döneminde hükümet kalesi olarak kullanılan Buda Kalesi’ndeki sarayları “eski rejimin şatafat sembolü olarak” halkın ziyaretine açtı. Orban döneminde alınan lüks, zırhlı makam araçlarını da istemeyen Macar Başbakan, kendisinin seçim dönemi kullandığı Skoda marka aracı kullanacağını açıkladı.

ÇALIŞANLARLA POZ VERDİ

9.5 milyon nüfuslu Macaristan’daki ‘lüks makam aracı’ tartışmaları arasında Ardahan’ın Göle İlçesi’ne bağlı Köprülü Belde Belediye Başkanı Mustafa Yıldırımcı’nın aldığı makam aracı dikkat çekti. BBP’den seçilip AKP’ye geçen Yıldırımcı, belediyeye alınan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki yeni makam aracını belediye binası önünde sergiledi. Belediye çalışanları ve vatandaşlarla birlikte araç önünde poz verdi. Yeni makam aracıyla ilgili açıklama yapan Yıldırımcı, aracın belediyenin öz kaynaklarıyla alındığını belirtti ve “İhtiyaca binaen kendi öz kaynaklarımızla beldemize yakışır bir makam aracı aldık. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah” ifadelerini kullandı.

İLK HAMLESİ TASARRUF

‘İHTİYACIMIZ VARDI’ DEDİ

