Olimpik Lyon'un antrenman tesislerinde maç için düzenlenen basın toplantısında konuşan Fonseca, "Oyuncularım çok motive. Bizim için son derece önemli bir an. Kulüp için önemli bir gün. Özellikle kulübün yakın tarihini yazmak açısından önemli olacak ama aynı zamanda rakibin kalitesinin bilincindeyiz. Son derece dengeli bir durum. Bu kelime için en doğru ifade denge olacaktır. Ben de oyuncularıma bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Rotasyon gerçekleştirmenin önemine değinen Fonseca, "Ben kendi ekibim adına konuşabilirim. Biz rotasyonu gerçekleştirdik çünkü bütün oyuncularıma inanıyorum. Son derece olumlu yanıt verdiler, reaksiyon gösterdiler. Antrenör olarak aynı zamanda bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların kondisyonu da önemliydi benim için. Bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak, bu çok kolay değil. O yüzden böyle bir rotasyon yapmaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

'AÇIK BİR MAÇ OLACAK'

Taktiksel olarak hazırlandıklarını aktaran Fonseca, şöyle devam etti: "Sanırım açık bir maç olacak. İki takım da bu maçın çok önemli olduğunu biliyor ve kazanmak için çıkıyor. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, aynı zamanda kazanmak için geliyor ve bu da normal. Çok dengeli olmamız gerekiyor çünkü Fenerbahçe kontrataklarda tehlikeli olabilir. Özellikle savunma geçişlerinde biz de buna dikkat etmeliyiz. Her 2 takım da kazanmaya çıkacağı için açık bir maç olacak. Biz inisiyatif gerçekleştirerek kendi oyunumuzu oynayacağız. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca, fırsat elimize geçtikçe hücum yapmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin hücum geçişlerinde tehlikeli olabileceğini biliyoruz."