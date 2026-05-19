Çarşamba günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Freiburg ve Aston Villa arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen İngiliz taraftar, 'taksici kurbanı' oldu. 3.7 kilometrelik mesafe için taksiciye 3.200 TL (yaklaşık 75 sterlin) ödediğini ifade eden turist, aynı yolun dönüşünü uygulama ile 9 sterline (yaklaşık 580 TL) gittiğini aktardı.

İngiliz futbolseverin sosyal medyada paylaştığı gönderi şöyle:

"Size verebileceğim en önemli tavsiye bu olacak...

Tüm taksi rezervasyonlarınız için uygulama kullanın.

Sadece 3.7 km'lik bir yolculuk için sarı taksi şoförü benden 3.200 lira, yani yaklaşık 75 sterlin talep etti.

Aynı yolu eve dönüşte uygulama kullanarak 9,50 sterlin (yaklaşık 580 TL) ödedim.

Sarı taksiler turistleri dolandırmakla ünlüdür ve ne yazık ki bugün, oğlum da arabada olduğu için sorun ve drama yaşamamak için bu tuzağa düştüm.

Arkadaşlar, her zaman uygulama tercih edin."