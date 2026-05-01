Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul katliamları ile çocukların dijital ortamda karşılaştıkları olumsuz etkileri araştırmak için kurulan TBMM Komisyonu, daha ilk günden yurt dışı gezisine gitmeyi gündeme getirdi.

Komisyon ilk toplantısında, Başkanlığa AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Başkanvekilliği’ne de Ankara Milletvekili Selva Çam’ı seçti.Komisyona davet edilecek uzmanlar belirlendi.

VEKİLLER: SEYAHATE GİDELİM

Toplantıda bazı vekillerin yurt dışında da inceleme yapılmasını istedikleri öğrenildi. Milletvekilleri, “Okul katliamları ABD-Kanada gibi ülkelerde çok yaygın… Belçika, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler de ise yaşanmıyor. Bu ülkelere giderek inceleme yapalım” dedi.

CHP’DEN GEZİYE İTİRAZ ETTİ

CHP’li üyeler ise bu öneriye karşı çıktı. Komisyon üyesi CHP’li Ali Öztunç, “Meclis’te bu komisyon kurulurken yurt dışı temas konusuna gerek duyulmamış. Biz de Genel Kurul’un üzerinde karar alamayız. Bu çalışma için yurtdışına gitmeye gerek yok’’ dedi ve itiraz etti. Yapılan oylamayla gezi teklifi reddedildi.

Öğrenciler bunu yaşadı vekiller gezme derdinde

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırı sonrası öğrenciler, pencerelerden atlamıştı.

MESEM’de taciz Bakan’a soruldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında simit fırınında staj yapan öğrencinin, iş yeri sahibinin “cinsel istismarına maruz kaldığı” iddia edildi. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hem olayla hem de MESEM’lerin genel durumu hakkında sorular yöneltti. Karaca şunları sordu:

- MESEM kapsamında öğrencilerin gönderildiği işyerleri hangi sıklıkla ve kimler tarafından denetlenmektedir?

- Bu simit fırını en son ne zaman denetlenmiştir?

- MESEM programlarında kaç tane çocuk iş yerinde çalışırken yaralanmış ya da hayatını kaybetmiştir?

- MESEM’lerde kaç çocuk fiziksel veya cinsel istismara maruz kalmıştır? (ANKA)