Ukrayna'da bazı eski madeni paralar, nadir tasarım özellikleri ve hatalı basımları nedeniyle koleksiyonerlerin radarına girdi. Özellikle 1992 yılına ait bazı seriler, açık artırmalarda küçük bir servet karşılığında el değiştiriyor.

7000 TL'Yİ AŞIYOR

2026 yılı itibarıyla resmi tedavülden kalkmış olsa da, 2BAm damgalı 5 kopekler koleksiyonerlerin en çok aradığı parçalar arasında. Uzmanlara göre bu paranın değeri 2.500 ile 7.000 Grivna arasında değişiyor. Üçlü mızrağın orta dişi ince ve sivridir, tarihteki "1" rakamının kuyruğu yoktur ve paranın kenar tırtılları oldukça incedir.

HATALI BASIM PARA KAZANDIRIYOR

Lugansk fabrikasında üretilen ve 3.31ЖАг serisi olarak bilinen 10 kopekler, üretim hatası nedeniyle "tamamlanmamış" kabul ediliyor ve bu da onları çok değerli kılıyor. Bu paraların değeri 8.000 ile 16.000 Grivna seviyesine kadar çıkıyor. Paranın kenarında tırtıl bulunmaz. Ön yüzdeki yapraklar silik, arka yüzdeki meyveler ise birbirine bitişik şekilde basılmıştır.

180 DERECELİK FARK

Sadece eski paralar değil, yakın tarihte basılan hatalı paralar da değerli. 2020 yılı üretimi olan 10 Grivnalık madeni paranın, ön ve arka yüzünün birbirine göre 180 derece ters basıldığı örnekler koleksiyoncuların gözdesi. TL değeri yaklaşık 5.150 TL

KOLEKSİYONERLERİN DİĞER HEDEFLERİ "NADİR DOLARLAR"

Ayrıca sadece madeni paraların değil, kağıt paraların da değerli olabileceği vurgulanıyor. Özellikle ABD Doları banknotlarında; simetrik seri numaraları, bol sıfırlı dizilimler veya birbirini tekrar eden özel rakam grupları, banknotun gerçek değerinin çok daha üzerinde satılmasını sağlıyor.