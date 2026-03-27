ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlediği operasyonla alıkoyarak New York'a getirdiği Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanma süreci devam ediyor. Uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Maduro ve eşi Flores, Manhattan'daki federal mahkemede dün yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada, savunma makamı ile savcılık arasında hukuki masrafların karşılanması konusu ele alındı. Maduro'nun avukatları, ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela devlet fonlarının savunma masrafları için kullanılamamasının anayasal hak ihlali olduğunu savundu. Savcılık makamı ise yaptırımları gerekçe göstererek söz konusu fonların yargılama sürecinde kullanılamayacağını öne sürdü.

Davaya bakan Yargıç Alvin Hellerstein, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başladığına işaret ederek, Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların serbest bırakılması gerektiği görüşünü paylaştı. Tarafları dinleyen Yargıç Hellerstein, fonların kullanımına ilişkin kesin bir hükme varmadan duruşmayı sonlandırdı ve kararı ile bir sonraki duruşma tarihini daha sonra bildireceğini ifade etti.

Mahkeme binasının önünde ise duruşma boyunca Maduro destekçileri ve karşıtları karşılıklı gösteriler düzenledi.

İLK DURUŞMA 5 OCAK'TA YAPILMIŞTI

ABD askeri güçlerinin operasyonuyla yakalanıp Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne konulan Maduro, 5 Ocak'taki ilk duruşmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. Maduro, ilk savunmasında masum olduğunu ve ülkesinin anayasal devlet başkanı sıfatını taşıdığını dile getirmişti.