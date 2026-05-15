İtalyan Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü gerçekleşen mağara dalışı gezisi sırasında 5 vatandaşının boğularak vefat ettiğini doğruladı. Sky News'in aktardığı bilgilere göre, grubun yaklaşık 50 ila 60 metre derinlikteki bir mağara sisteminde dalış yaptığı sırada trajedinin meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından Maldivler Sahil Güvenliği ve Ulusal Savunma Kuvvetleri geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

PROFESÖR VE KIZI DA HAYATINI KAYBETTİ

Cenova Üniversitesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında bir deniz biyolojisi profesörü ile kızının da bulunduğunu bildirdi. İtalyan medyasına yansıyan bilgilere göre, yerel saatle 13:45 sularında dalgıçların yüzeye dönmemesi üzerine gemi mürettebatı durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde, dalgıçların seyahat ettiği geminin mürettebatının "kayıp" ihbarıyla operasyonun hız kazandığı kaydedildi.

CANSIZ BEDENLER MAĞARANIN DERİNLİKLERİNDE BULUNDU

Maldivler Ulusal Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, arama çalışmaları neticesinde bir dalgıcın cansız bedenine ulaşıldığı, cesedin mağara içerisinde tespit edildiği duyuruldu. Askeri yetkililer, diğer dört dalgıcın da yaklaşık 60 metre derinlikteki aynı mağara sisteminde mahsur kaldığını ve hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

İtalyan Dışişleri Bakanlığı, trajedinin kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Sri Lanka'daki İtalyan Büyükelçiliği, vefat edenlerin aileleriyle irtibata geçerek konsolosluk yardım süreçlerini başlattı. Maldivler makamları, dalış yapılan bölgenin derinliği ve mağara yapısı nedeniyle operasyonun teknik zorluklar altında yürütüldüğünü bildirdi.