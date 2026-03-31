Dünya genelinde hem uzaktan çalışanların hem de ekonomik yaşam arayışındaki bireylerin yerleşik düzen tercihlerinde belirgin bir değişim yaşanıyor. Bir dönem uygun fiyatlı yaşamın merkezi olarak görülen Balkan coğrafyası, yerini hızla Güneydoğu Asya’nın sunduğu imkanlara bırakıyor.

BALKANLAR'DA EKONOMİK CAZİBE DÖNEMİ KAPANIYOR

Sırbistan ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere Balkan ülkelerinde görülen yüksek enflasyon, konaklama ve genel gider kalemlerini doğrudan etkiledi. Özellikle kira fiyatlarındaki önlenemez artış ve gıda maliyetlerindeki yükseliş, bu bölgeyi bütçe dostu bir seçenek olmaktan çıkardı. Yaşam maliyetlerinin Avrupa ortalamasına yaklaşması, bölgeye yönelik genel ilginin azalmasına neden oldu.

YENİ ROTA BALİ VE TAYLAND

Maliyet artışlarından kaçınanların yeni odağı Endonezya (Bali) ve Tayland gibi bölgeler oldu. Bu kaymanın temelinde yatan unsurlar şu şekilde sıralandı:

Barınma ve temel ihtiyaçların Balkanlar’daki mevcut tabloya kıyasla çok daha düşük bütçelerle karşılanabilmesi.

Tayland ve Bali'nin birçok ülke vatandaşına sunduğu vize muafiyeti (vize istemeyen girişler) ve süreci kolaylaştıran düzenlemeler.

Tropikal iklimin yanı sıra hem sosyal yaşamın hem de dijital altyapının yerleşik bir düzene sahip olması.

BÖLGESEL TERCİHLERDE YENİ DÖNEM

Ekonomistler, Balkanlar’daki pahalılık eğilimi sürdüğü müddetçe bu kitlesel yönelimin devam edeceğini öngörüyor. Gerek kısa süreli konaklamalar gerekse uzun vadeli yerleşim planları için insanların artık sadece yakın coğrafyalara değil, kıtalar arası ekonomik avantaj sunan noktalara odaklandığı gözlemleniyor.