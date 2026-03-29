2022 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya imza atan Brezilyalı stoper Marcao, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jeremias Matra YouTube kanalında konuşan Brezilyalı savunmacıdan şaşırtan bir Galatasaray itirafı geldi. Marcao, kariyerinin son bölümüne ilişkin konuşarak "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer olduğu dönemi yorumlayan Brezilyalı stoper, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti." sözlerini sarf etti.