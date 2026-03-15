Bilim insanlarına göre bu keşif oldukça dikkat çekici. Çünkü Mars’ta sülfat mineralleri yaygın olarak bulunsa da, elementel yani saf halde kükürt ilk kez tespit edildi. Curiosity’nin bu keşfi yaptığı Gediz Vallis Channel bölgesinde, kırılmadan önceki haliyle bu kayaya benzeyen çok sayıda taş bulunması da bilim insanlarının dikkatini çekti.

Bu durum, bölgede elementel kükürdün bazı alanlarda beklenenden daha yaygın olabileceğini düşündürüyor. Curiosity projesinin bilim insanlarından Ashwin Vasavada, yaptığı açıklamada bu keşfi “çölde bir vaha bulmaya” benzetti. Vasavada, bu mineralin orada bulunmaması gerektiğini ve bu nedenle bilim insanlarının şimdi bunun nasıl oluştuğunu açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

Bilim insanları, sülfatların genellikle kükürdün su içinde diğer minerallerle birleşmesiyle oluşan tuzlar olduğunu belirtiyor. Su buharlaştığında mineraller karışarak kuruyor ve geride sülfat mineralleri kalıyor. Bu mineraller Mars’ın su geçmişi ve gezegenin zaman içinde nasıl değiştiği hakkında önemli ipuçları sağlayabiliyor.

Elementel kükürt ise çok daha dar ve özel koşullar altında oluşuyor. Ancak Curiosity’nin keşif yaptığı Mars bölgesinde bu koşulların gerçekleştiğine dair bilinen bir kanıt bulunmuyor. Bu nedenle yüzeyde saf kükürdün bulunması, Mars’ın jeolojik geçmişi hakkında henüz bilinmeyen önemli süreçlerin olabileceğine işaret ediyor.

Kükürt aynı zamanda yaşam için temel elementlerden biri olarak kabul ediliyor. Canlı organizmalar genellikle kükürdü sülfat formunda alarak protein üretimi için gerekli iki temel amino asidin oluşumunda kullanıyor. Mars’ta daha önce sülfatların bulunmuş olması yeni bir bilgi sağlamasa da, gezegende yaşamın kullanabileceği kimyasal bileşenlerin varlığına dair ipuçları sunmaya devam ediyor.

Araştırmacılar, Curiosity’nin bu keşfi tamamen tesadüf sonucu gerçekleştirdiğini belirtiyor. Eğer rover rotasında ilerlerken kayayı ezip kırmamış olsaydı, elementel kükürdün keşfi çok daha uzun zaman alabilirdi. Curiosity’nin araç üzerindeki bilimsel cihazları kırılan kayayı analiz ederek mineralin yapısını doğrulamayı başardı.

Bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise bu kükürdün Mars yüzeyinde nasıl oluştuğunu anlamak. Bunun için Mars’ın jeolojik evrimini inceleyen detaylı modelleme çalışmalarının yapılması planlanıyor. Bu süreçte Curiosity aynı bölgede veri toplamaya devam edecek.

Gediz Vallis Channel bölgesi Mars tarihinin izlerini taşıyan önemli alanlardan biri olarak görülüyor. Bir zamanlar suyun aktığı eski bir kanal olan bu bölgede bulunan kayalar, milyarlarca yıl önce akmış bir nehrin izlerini taşıyor. Curiosity ise kanal boyunca ilerlemeyi sürdürerek başka sürpriz keşiflerin olup olmadığını araştırıyor.

Mars yüzeyindeki çalışmalar sadece Curiosity ile sınırlı değil. NASA’nın Mars’ta görev yapan Perseverance keşif aracı da gezegen yüzeyinde araştırmalarını sürdürüyor. Araç 19 Haziran 2025’te tek bir sürüşte 411 metre ilerleyerek başka bir gezegendeki robot araçlar için en uzun sürüş rekorunu kırdı. Bilim insanları bu robot araçların, evreni anlama konusundaki insan merakını ve keşif isteğini temsil ettiğini belirtiyor.