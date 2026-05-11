Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan ederek tarihi bir başarı yakalayan Galatasaray, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılarda yol ayrımına gidilmesi beklenen Mauro Icardi'nin yerine belirlenen isim de ortaya çıktı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Victor Osimhen'i 150 milyon euronun altında bir teklife bırakmayı düşünmeyen Galatasaray, Icardi'nin olası ayrılığında düşündüğü isimleri de belirledi. Sarı-Kırmızılıların, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten öğrencisi Kaua Elias'ı gündemine aldığı ifade edildi.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT

Galatasaray teknik heyetinin 20 yaşındaki Brezilyalı golcüye tam not verdiği belirtildi. Bu sezon Arda Turan liderliğinde Shakhtar Donetsk'te şampiyonluk sevinci yaşayan Elias, çıktığı 35 resmi maçta 11 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.

Brezilya'da Fluminense altyapısında yetişen ve ardından geçen sezon 17 milyon euroya Shakhtar'a transfer olan Elias'ın Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Genç oyuncu ayrıca Brezilya U17'de çıktığı 12 maçta attığı 9 golle de dikkat çekiyor...