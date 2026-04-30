Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte dış alanlardan kapalı mekanlara yönelen haşerelere karşı koruma yöntemleri açıklandı. Haşere kontrol uzmanları, Mayıs ayı itibarıyla zirveye ulaşacak örümcek hareketliliğini engellemek için beyaz sirkenin asidik gücünden faydalanılması gerektiğini bildirdi. Sirke içeriğindeki asetik asidin, örümceklerin koku alma duyularını hedef alarak doğal bir bariyer oluşturduğu saptandı.

UYGULAMA İÇİN YÜZDE 50 KURALI

Örümcekleri yaşam alanlarından uzak tutmak amacıyla hazırlanan koruma kalkanı, bir püskürtme şişesinde yarı yarıya su ve beyaz sirke karıştırılarak elde ediliyor. Hazırlanan solüsyonun evin dış dünya ile temas ettiği ana kapı girişlerine, pencere pervazlarına ve duvar çatlaklarına sıkılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, bu yöntemin evcil hayvanlar ve çocuklar için risk barındıran ağır kimyasal ilaçlara karşı güvenli ve ekonomik bir alternatif sunduğunu vurguladı.

KRİTİK NOKTALARA DOĞRUDAN MÜDAHALE

Koruyucu önlemlerin verimliliğini artırmak için mutfak ve banyo gibi nemli alanların giriş noktaları ile süpürgelik hatlarının uygulama kapsamına alınması gerektiği belirtildi. Örümceklerin en sık yuvalandığı bu stratejik noktalar, sirkeli su karışımıyla kontrol altına alınıyor. Sirkenin uçucu yapısı nedeniyle koruyucu tabakanın işlevini kaybetmemesi için periyodik aralıklarla tazelenmesi şart koşuluyor.

MAYIS SONUNA KADAR DÜZENLİ TAKİP ŞART

Mevsim geçişi boyunca örümceklerin yerleşme faaliyetlerinin devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle Mayıs ayı sonuna kadar haftada en az bir kez veya her temizlik sonrasında giriş noktalarının yeniden sirkelenmesi öneriliyor.