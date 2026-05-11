İspanyol devi Real Madrid’de son dönemde yaşanan krizlere bir yenisinin daha eklendi. Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe, El Clasico öncesinde ortalığı karıştırdı. KULÜBE OLAY TELEFON İspanyol basınından Onda Cero’nun haberine göre teknik heyetin Mbappe’ye El Clasico’da ilk 11’de olmayacağını bildirmesi sonrası Fransız yıldız büyük tepki gösterdi. Haberde, Mbappe’nin konuşmanın ardından Real Madrid antrenmanını dakikalar içinde terk ettiği iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından Kylian Mbappe’nin kulüp personelini aradığı ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği aktarılırken Real Madrid'de bir krizin daha fitili ateşlendi. Söz konusu telefon görüşmesinin kulüp personelleri şaşkınlıkla karşılarken eflatun beyazlı kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. EVİNDEN İZLEDİ İddiaların hedefinde yer alan Fransız yıldız, El Clasico'yu evinden izlediği anları sosyal medyada paylaştı. Mbappe, Real Madrid’in Barcelona karşısında 2-0 geride olduğu anları “Hala Madrid” notuyla sosyal medyada yayımladı.

