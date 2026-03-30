Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Akit, Yeni Şafak, Akşam ve Sabah gazetelerinde yayımlanan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.

“GEÇMİŞTE BENZER ÖRNEKLER YAŞANDI”

Belediye açıklamasında geçmişte yaşanan benzer olaylara da atıf yapıldı.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser operasyonundan bir gün önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı ‘saatli bomba’ görseli hafızalardadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Osman Gökçek’in bir hakim ya da savcı yerine bir şüpheliden dilekçe temin ederek kendisini sürecin ‘muhbiri’ gibi konumlandırması kamuoyunun gözünden kaçmamıştır.” değerlendirmesi yapıldı.

ABB, haberlerde yer alan iddiaların önemli bölümünün dava dosyasında bulunmadığını belirterek, “Söz konusu iddiaların önemli bir bölümü dava dosyasında yer almayan, bağlamından koparılmış ve anlamı çarpıtılmış mesajlara dayandırılmaktadır. Mahkemeye sunulmayan, hukuki değeri bulunmayan içeriklerin manşetlere taşınması gerçeğe değil, algıya hizmet etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaklaşımına da yer verildi. “Mansur Yavaş’ın en net ilkesi ‘Çalmayacak, çaldırmayacak’ anlayışıdır.” denilerek, “Aksi bir durum söz konusu olduğunda gerekli adımlar bizzat kendisi tarafından atılmakta ve savcılıklara suç duyurusunda bulunulmaktadır.” ifadeleri aktarıldı.

Belediye açıklamasında son olarak, “İftiralarla, yönlendirilmiş manşetlerle ve tek merkezden yürütülen kampanyalarla adaletin yönünü değiştirmeye çalışanlar şunu bilmelidir: Bu ülkede belli çevrelerin dokunulmaz olduğu bir düzende adalet her gün biraz daha eksilir, vicdan her gün biraz daha yaralanır.” değerlendirmesi yapıldı.