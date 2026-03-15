Fransa, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde oldukça yaygın olan çift üniteli banyo tasarımı, sanılanın aksine iki kişinin aynı anda kullanımı için tasarlanmadı. Görünüşü klozeti andıran bu ikinci ünitenin, aslında "bide" adı verilen özel bir temizlik sistemi olduğu açıklandı. Türkiye'de klozetlerin içine entegre edilen taharet musluğu sisteminin aksine Avrupa, hijyen işlemini ayrı bir ünitede gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

TUVALET DEĞİL TAHARET ÜNİTESİ

Pek çok Avrupa ülkesinde taharet musluğu klozetin içine yerleştirilmiyor. Bu nedenle kullanıcılar, temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra yan taraftaki "bide" ünitesine geçerek suyla temizlik işlemini tamamlıyor. Fransızca’da "küçük at" anlamına gelen ve kullanıcının oturma pozisyonuna atıfta bulunan bide, ilk tasarımlarından bu yana Avrupa banyolarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor.

ELEKTRONİK MODELLERLE DÜNYAYA YAYILIYOR

Geçmişte sadece sabit ve mekanik birer ünite olarak görülen bideler, günümüzde teknolojik bir dönüşüm yaşıyor. Modern banyolarda artık ısıtmalı ve kurutmalı elektronik modellerle karşımıza çıkan bu sistem, hijyen standartlarını yükseltmesi sebebiyle her geçen yıl daha fazla ülkede yaygınlaşıyor. Avrupa'nın güney kesimlerinde bir standart olan bu tasarım, kültürel farklılıkların temizlik alışkanlıkları üzerindeki en somut örneği olarak varlığını sürdürüyor