Dünya genelindeki konaklama tesislerinde bir standart haline gelen tuvalet kağıdının ucunun üçgen şeklinde katlanması, pek çok misafir tarafından estetik bir tercih olarak görülse de aslında stratejik bir hizmet göstergesi taşıyor. Sektör temsilcilerinden ve temizlik standartlarından derlenen bilgilere göre, bu küçük dokunuşun ardında üç temel neden bulunuyor.

KULLANAN İLK KİŞİ SİZİ OLACAKSINIZ MESAJI VERİYOR

Otellerde tuvalet kağıdının katlanması, her şeyden önce bir "tamamlanmışlık" sembolü olarak kabul ediliyor. Bu uygulama, temizlik personelinin odayı tamamen dezenfekte ettiğini ve hazırlık sürecini bitirdiğini misafire ilan etme yöntemi olarak kullanılıyor. Katlanmış bir uç, misafirin odayı temizlikten sonra kullanan ilk kişi olduğu mesajını veriyor.

KURUMSAL ÖZEN GÖSTEİLİYOR

Hizmet sektöründe "detaylara verilen önem" kalitenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Tuvalet kağıdı gibi küçük bir ayrıntıya vakit ayrılması, otelin genel hizmet anlayışı ve titizliği konusunda misafirde olumlu bir algı oluşturmayı hedefliyor. Profesyonel bir imaj çizmek isteyen tesisler, bu yöntemle misafirlerine kendilerini özel hissettirecek bir düzen sunuyor.

KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Psikolojik nedenlerin yanı sıra uygulamanın pratik bir faydası da bulunuyor. Rulonun ucunun üçgen formunda belirginleştirilmesi, kağıdın başlangıç noktasının kolayca bulunmasını sağlıyor. Özellikle ince yapılı kağıtlarda rulo ucunun yüzeye yapışması sorununu ortadan kaldırarak misafire kullanım kolaylığı sunuyor.