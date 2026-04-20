Pek çok kişi elma sirkesini gün içinde rastgele saatlerde tüketirken, bu alışkanlığın elma sirkesinden beklenen faydayı azaltabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce tüketimin daha faydalı olabileceğini ifade ediyor.

Yemeklerden önce içilen elma sirkesinin sindirime destek olabileceği de belirtilirken, bu etkilerin kişiden kişiye değişebileceği vurgulanıyor.

Öte yandan uzmanlar, elma sirkesinin doğrudan tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yüksek asidik yapısı nedeniyle mide ve diş sağlığını olumsuz etkileyebileceği için su ile seyreltilerek içilmesi öneriliyor.

Küçük gibi görünen bu detaylar, elma sirkesinden alınan verimi doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle yalnızca tüketmek değil, doğru zamanda ve doğru şekilde tüketmek de en az onun kadar önem taşıyor.