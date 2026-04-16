Araştırmalara göre yerçekimi; Dünya’nın şekli, dönüş hızı ve yer kabuğunun yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle Ekvator’a yakın bölgelerde yerçekimi biraz daha düşük ölçülürken, kutuplara doğru gidildikçe artış gösteriyor.

Peru gibi Ekvator’a yakın ülkelerde bu fark daha belirgin hissediliyor. Bu bölgelerde tartıya çıkan bir kişinin ağırlığı, kutuplara göre çok küçük de olsa daha düşük çıkabiliyor.

Uzmanlara göre bu fark günlük hayatta büyük değişiklik yaratmasa da bilimsel açıdan oldukça önemli. Dünya’nın tam küre olmaması ve bazı bölgelerdeki yoğunluk farklılıkları, yerçekiminin eşit dağılmasını engelliyor.

Ayrıca yüksek rakımlı bölgelerde de ağırlık daha düşük ölçülüyor. Çünkü yerçekimi, Dünya’nın merkezinden uzaklaştıkça zayıflıyor.

Bilim insanları, bu tür küçük farklılıkların gezegenin yapısını anlamak açısından önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yerçekiminin her yerde aynı olmaması, Dünya’nın düşündüğümüzden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.