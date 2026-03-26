Teknik direktörlük kariyerine Rumen ekibi Petrolul Ploiesti'de başlayan ve iki ayrı dönemde çalıştıran Mehmet Topal, üçüncü dönemi için anlaşma sağladı. Rumen basınına açıklamalarda bulunan Topal, anlaşmanın sağlandığını ve işin imza aşamasında olduğunu duyurdu.

40 yaşındaki genç çalıştırıcı, Romanya 1. Ligi B Grubu'nda 16 puanla 8. sırada bulunan ve düşme hattının yalnızca 1 puan üstündeki Petrolul Ploiesti'yi sezon sonuna kadar yönetecek. Topal'ın, 6 Nisan'da Csikszereda ile oynanacak karşılaşmada takımın başında olması bekleniyor.

1 Temmuz 2024'te teknik direktörlük kariyerine Petrolul'da başlayan Topal, 25 Aralık 2024'e dek 23 maç takımı yönetmiş ve 1.52 puan ortalaması yakalamıştı. 2. döneminde ise 18 Mart 2025'te takımın başına geçmiş; 8 maçta 1.38 puan ortalamasının ardından 23 Mayıs 2025'te yollar ayrılmıştı.