TFF resmi sosyal medya hesabından Süper Lig'de geride kalan 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçında iptal edilen ve çok konuşulan pozisyon kayıtları şöyle:
- VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum.
- Batuhan Kolak: Tamamdır geldim.
- VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum.
- Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?
- VAR: İlk bu oyuncudan bahsediyorum.
- Batuhan Kolak: Ön direkteki Yunus Akgün'den bahsediyorsun.
- VAR: Evet.
- VAR: Coğrafi olarak ofsayt Yunus. Kontrol ettik.
- VAR: Bir açım daha var. İzleteceğim.
- Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.
- VAR: Yunus ofsaytta evet.
- Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın?
- VAR: Oynatıyoruz.
- Batuhan Kolak: Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.
- Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum.
- Batuhan Kolak: Ofsayt ile başlatıyorum.
- VAR: Anlaşıldı hocam.
- Batuhan Kolak: Teşekkürler.
FENERBAHÇE’NİN PENALTISI
- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
- VAR: Temas noktasıyla başlayacağım.
- Adnan Kayatepe: Evet abi.
- VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.
- Adnan Kayatepe: Farklı açın var mı hocam?
- VAR: Evet var.
- Adnan Kayatepe: Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor.
- Adnan Kayatepe: Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.
- VAR: Tamam hemen veriyorum.
- Adnan Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.
- VAR: Tamamdır.