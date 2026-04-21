TFF resmi sosyal medya hesabından Süper Lig'de geride kalan 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçında iptal edilen ve çok konuşulan pozisyon kayıtları şöyle:

- VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum.

- Batuhan Kolak: Tamamdır geldim.

- VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum.

- Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?

- VAR: İlk bu oyuncudan bahsediyorum.

- Batuhan Kolak: Ön direkteki Yunus Akgün'den bahsediyorsun.

- VAR: Evet.

- VAR: Coğrafi olarak ofsayt Yunus. Kontrol ettik.

- VAR: Bir açım daha var. İzleteceğim.

- Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.

- VAR: Yunus ofsaytta evet.

- Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın?

- VAR: Oynatıyoruz.

- Batuhan Kolak: Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.

- Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum.

- Batuhan Kolak: Ofsayt ile başlatıyorum.

- VAR: Anlaşıldı hocam.

- Batuhan Kolak: Teşekkürler.

FENERBAHÇE’NİN PENALTISI

- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

- VAR: Temas noktasıyla başlayacağım.

- Adnan Kayatepe: Evet abi.

- VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.

- Adnan Kayatepe: Farklı açın var mı hocam?

- VAR: Evet var.

- Adnan Kayatepe: Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor.

- Adnan Kayatepe: Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.

- VAR: Tamam hemen veriyorum.

- Adnan Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.

- VAR: Tamamdır.