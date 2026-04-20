28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ünlü ekonomist Dr. Osman Cevdet Akçay, görevinden ayrıldı.





Yaş haddi nedeniyle nisan ayında emekliliğe ayrılacağı bilinen Akçay'ın adı, TCMB'nin internet sitesinde yer alan 'Yönetim Komitesi' sayfasından kaldırılırken, Akçay'ın özgeçmişi de internet sitesinden silindi.



Görevden alınan Akçay'ın çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da yer almayacağı öğrenildi.



ŞAHİN AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU



Akçay, Temmuz 2023'te göreve gelmeden önce dönemin ekonomi yönetimi ve siyasi iktidarına yönelik eleştirel açıklamaları ile gündem olmuş ve muhalefete yakın isimler arasında oldukça popüler bir figüre dönüşmüştü.



Akçay, mart ayının sonunda son kez kamuoyunun önüne çıkmış ve seçim tartışmalarına ilişkin kullandığı "Seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor; maliye genişlerse ben daha fazla sıkılaştırırım" ifadeleri ile tartışma konusu olmuştu.



Sürpriz şekilde Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı döneminde başkan yardımcılığı görevine getirilen Akçay, üç yıla yakın süre yürüttüğü görevinden bu hafta itibarıyla ayrılmış oldu.











