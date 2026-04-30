Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinin yüzde 37’de sabit bırakıldığı nisan ayı toplantısına ilişkin Para Politikası Kurulu özetini yayımladı.

Özette, öncü verilerin nisan ayında tüketici fiyatlarının seyrinde enerji ve gıda fiyatlarının öne çıkacağına, ana eğilimin ise bir miktar yükseleceğine işaret ettiği belirtildi.

Merkez Bankası, özellikle yurt içi enerji fiyatlarında meskenlere yönelik doğalgaz ve elektrik zamlarının etkisinin hissedildiğini, akaryakıt tarafında ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükselişin sürdüğünü kaydetti.

ENERJİ VE GIDA TARAFINDA YUKARI YÖNLÜ BASKI DİKKAT ÇEKTİ

TCMB değerlendirmesinde, doğalgazda elektriktekine benzer şekilde meskenler için yüksek tüketim yapan hanelerin daha fazla ödediği kademeli fiyat uygulamasına geçildiği anımsatıldı. Bu uygulamanın da etkisiyle nisan ayında konutlara yönelik doğalgaz fiyatlarında yüksek oranlı artışların görüldüğü belirtildi. izlendiği ifade edildi.

Akaryakıt fiyatlarında ise artan petrol fiyatlarının etkisiyle yükselişin sürdüğü belirtildi.

Gıda tarafında da öncü verilerin nisan ayında bir miktar yükselişe işaret ettiği kaydedildi. İşlenmemiş gıda grubunda sebze ve et fiyatları artışta öne çıkarken, işlenmiş gıdada ise ekmek fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti.

AKARYAKIT FİYATLARI HER KALEMİ ETKİLEDİ

Merkez Bankası, hizmet grubunda akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle ulaştırma hizmetlerinde, özellikle havayolu taşımacılığı tarafında fiyat artışlarının sürdüğünü bildirdi.

Temel mal grubunda ise yeni sezona geçişle birlikte giyim ve ayakkabı kalemlerinde mevsimsel fiyat artışları izlendi. Dayanıklı tüketim mallarında ise mobilya ve beyaz eşyadaki artışlara karşın, otomobil sektöründeki indirim kampanyalarının etkisiyle aylık enflasyonun daha ılımlı seyrettiği belirtildi.

TCMB: Enflasyon görünümüne yönelik belirsizlik arttı

TCMB, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve arz kısıtlarının boyutuna dikkat çekerek, enflasyon görünümüne yönelik belirsizliğin önemli ölçüde yükseldiğini vurguladı.

Açıklamada, bu gelişmelerin yanı sıra yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve ekonomik faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği ifade edildi.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI TEKRARLANDI

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajını da yineledi.

Özette, sıkı para politikasının talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtilerek, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği vurgulandı.