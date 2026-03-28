Satılan altınların miktarından satış yöntemine kadar bir çok konuda tartışmaya neden olan altın operasyonuyla Merkez’in zarara uğratıldığı iddia edildi. Tartışma konusu ise altınların piyasa değerinden swap (takas) yapmak yerine kilogramda 300 dolar daha düşük fiyata doğrudan satılması oldu. Merkez Bankası kaynaklarından, “Adımlarımızı ihtiyaca göre ve piyasa şartlarına göre atıyoruz. Kâr ve zarar tartışmalarının tamamen dışındayız” yanıtı geldi.

SWAP MI DOĞRUDAN SATIŞ MI?

Savaşın uzamasıyla birlikte TCMB bilançosunun ‘altın’ varlıklarını gösteren kaleminde büyük bir hareketlilik yaşandı. TCMB’nin 6 Mart tarihli bilançosunda 823 ton 520 kilogram altın mevcudu görünüyordu. Merkez’in altın varlığı 13 Mart haftasında 820.8 tona, en son 19 Mart haftasında ise 771.6 tona düştü. Böylece Merkez’in altın varlığı son bir haftada 49.3 ton, son iki haftada da ise 51 bin 943 kilogram yani yaklaşık 52 ton azaldı.

Hazine eski Müsteşarı ve Ekonomist Mahfi Eğilmez, X hesabından “Merkez Bankası’nın artan döviz talebini karşılamak için geçtiğimiz 2 haftada toplam 60 ton altın sattığı ve 8 milyar dolar elde ettiği ‘medyada’ yer aldı. Bu fiyata satılmışsa kabaca 4.150 dolara satmış demektir. Bugün altının onsu 4.450 dolar. Satmak yerine tamamıyla swap yapsak hem altını ucuza satmamış hem de döviz ihtiyacımızı karşılamış olmaz mıydık?” diye paylaşımda bulundu. Eğilmez 59 ton altının yarısının dolar swabında kullanıldığı bilgisini paylaşarak, “Bu durumda kabaca 30 tondan kalmış” dedi.

22 ton altın satıldı, 31 ton altın swap yapıldı

Merkez Bankası kaynakları da altın varlıklarında son bir haftada 49.3 ton azaldığına işaret ederken, son bir haftada piyasaya 22 ton altının doğrudan satıldığı, 31 ton altının da lira ve dolar swap işlemlerinde kullanıldığı bilgisini teyit ettiler. Banka kaynakları, “Adımlarımızı ihtiyaca göre ve piyasa şartlarına göre atıyoruz. Kâr ve zarar tartışmalarının tamamen dışındayız. Merkez’in önceliği kâr olmayabilir” yorumunda bulundular.