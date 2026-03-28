Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal; 23 Mart 2026 günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi