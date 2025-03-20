Sabah'ta yer alan habere göre Yandaş, savunmasında olayın gelişimi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"O gün sahadan alnımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yarattı. İlk başta seyircimizi selamlamak istedim ama birkaç kişi önüme geçerek engel oldu. Daha sonra polis eşliğinde sahaya çıktık. Resim çektirdiğimiz sırada stat müdürü engel olmaya çalıştı, ben de refleks olarak ittim."

Öte yandan mahkeme hakimi, Yandaş'ın savunması sırasında sergilediği hareketler nedeniyle futbolcuyu uyardı.

AÇIKLADIĞI GELİR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Duruşmada savunmasını yapan Mert Hakan Yandaş, aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirtti. Bu rakam, milyonlarca euroluk kontratlara alışık olan futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu durumu sorgularken, Yandaş'ın açıklaması kısa sürede gündem oldu.

SANIKLARA 6 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Davada sanıklar arasında Yandaş'ın yanı sıra Fenerbahçeli futbolcu Jaden Oosterwolde, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da bulundu. Sanıklar hakkında "Vücutta kemik kırılmasına ve çıkığa neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme henüz savunmasını yapmamış sanıkların dinlenmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.