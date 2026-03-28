Disney+ platformunda izleyiciyle buluşan yeni yerli dizi "Bize Bi'şey Olmaz", izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in paylaştığı yapım, modern ilişkilerin karmaşık ve vazgeçilemeyen dinamiklerini merkezine alıyor.

Dizinin yayınlanmasıyla birlikte, özellikle başrol oyuncularının yer aldığı iddialı sahneler sosyal medya platformlarında geniş gündem oldu. İzleyiciler dizinin içeriği ve sahneleri konusunda farklı görüşler paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Bir kısım izleyici, yapımda yer alan yakınlaşma sahnelerinin sıklığını ve dozunu fazla bularak bu durumun rahatsız edici olduğunu dile getirdi. Diğer bir kısım ise hikayenin sürükleyici olduğunu ve kadın-erkek ilişkilerinin gerçekçi bir dille yansıtıldığını savundu.