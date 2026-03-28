Arjantin'in Moritanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşananlar maçın önüne geçti. 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, dostluk maçında Moritanya ile karşı karşıya geldi. Buenos Aires'te La Bombonera Stadı'nda oynanan maçtan Arjantin 2-1 galip ayrıldı.

Moritanya teknik ekibi ve oyuncuları maçın bitiş düdüğünün ardından Lionel Messi ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Moritanya teknik heyeti, dünya yıldızı Lionel Messi'nin yanına gitmek için adeta birbirini ezdi. Güvenlik görevlileri Messi'yi sahadan uzaklaştırmaya çalışırken,

Moritanyalıların üzerine cep telefonlarıyla koşarak geldiği Messi adeta şaşkına döndü. Yıldız futbolcunun hızla poz vermesi ve rakiplerini kırmaması da dikkatlerden kaçmadı. Güvenlik görevlileri, 38 yaşındaki futbolcuyu hızlıca tünele ve ardından soyunma odasına götürdü.

SOYUNMA ODASINDA DEVAM ETTİ

Soyunma odasına götürülen Messi'ye olan ilgili koridorda da devam etti. Moritanyalı futbolcular, Arjantinli yıldızın formasını alabilmek için adeta birbiri ile yarıştı. Koridorlarda forma gerginliği yaşayan Moritanyalı futbolcular, gelen formalar arasında seçim yapmakta zorlandı.

Bazı futbolcular Arjantin soyunma odasının önünde Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi ve Arjantinli yıldız, bu istekleri geri çevirmedi.





