Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica'nın iki üyesi Kirk Hammet ve Robert Trujillo aileleri ile birlikte Türkiye'ye geldi.
Metal müzik severlerin Türkiye'de konser vermesini hasretle beklediği Metallica'nın üyeleri Hammet ve Trujillo Denizli'de Hieropolis antik kentinde gitarlarıyla poz verdi.
Kirk Hammet ziyarete ilişkin bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşırken, paylaşımına "Antik Greko-Romen kenti Hierapolis'te @robtrujillo ile harika ilhamlar topluyoruz" notunu düştü.
Metallica üyelerinin ziyareti, gelecekte olası bir Türkiye konseri için sevenlerine umut verdi.