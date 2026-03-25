İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 'bahis oynama' ve şike iddialarıyla 13 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması istenen Metehan Baltacı hakkındaki "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ve "şike ve teşvik primi" suçlarından hazırlanan iddianamedeki incelemesini tamamladı.

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Baltacı hakkında tahliye kararı verildi.

OKAN BURUK VE FUTBOLCULARDAN DESTEK

İlk duruşması bugün gerçekleşecek olan dava öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da futbolcusuna destek için adliyeye geldi. Buruk'un yanı sıra Galatasaraylı yöneticiler ve futbolcular Kazımcan Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Baltacı'yı yalnız bırakmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şans Girişim Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Metehan Baltacı ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

METEHAN BALTACI'NIN SAVUNMASI

Hakim karşısında savunma yapan Metehan Baltacı'nın ifadeleri şöyle:

"19 Mart 17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı. Bir yasal siteye üyeliğim vardı bu iki maça oynadım.

BAHİS OYNADIĞI MAÇLARI AÇIKLADI

U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar, ben de o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim. A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray-Rizespor maçında ve Göztepe-Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu.

"OYNADIĞIM BAHİSTE PARA KAZANMADIM"

Oynadığım bahiste de para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir.

2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım.

"KİMSEYLE ŞİKE ANLAŞMASI YAPMADIM"

Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum.

Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Suç olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

12 yaşından beridir futbolla ilgileniyorum yıllardır emek veriyorum bu duruma düşmekten üzüntü duyuyorum. Ayrıyeten TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."