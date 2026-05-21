İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su baskınları yaşandı. Ana arterlerde yollarda su birikmesi sebebiyle sürücülerin yavaşlaması trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.
D-100 Karayolu Altıntepe yan yolunda bulunan tünelde su seviyesinin yükseldiği rapor edildi. Tüneldeki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle Kartal yönündeki trafik akışında belirgin yavaşlamalar gözlemlendi.
AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yağışların gün içinde saat 18.00’e kadar kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. İlgili kurumlar, yaşanabilecek ani su baskınları ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Uzmanlar yağışlı havanın etkisini henüz tamamen yitirmediğini belirterek gün boyunca dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.