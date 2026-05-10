Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu raporunu paylaştı. Son verilere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren rapora göre; Trakya kesimi başta olmak üzere İstanbul’un Avrupa Yakası, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağış geçişleri görülecek. İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı şeritlerinde sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

BATI VE ORTA KARADENİZ İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji, özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yaşayan vatandaşları uyardı. Bu bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında ise bölgesel farklılıklar göze çarpıyor:

Kuzey, İç ve Batı Bölgeler: Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Diğer Bölgeler: Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, güneybatı kesimlerde ise kuzeyden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor.