Bankalar, Türk Lirası mevduata ilgiyi artırmak amacıyla vadeli hesap faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Özellikle kısa vadeli yatırımlarda yüzde 45’e yaklaşan oranlar, birikimlerini risksiz şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Güncel oranlara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç banka ve faiz oranına göre değişiklik gösteriyor. Stopaj kesintisinin ardından yatırımcıların elde edeceği getiriler de netleşmeye başladı.

İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21 bin 179 TL

Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27 bin 847 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29 bin 293 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29 bin 655 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29 bin 655 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30 bin 740 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42,67

Net Kazanç: 30 bin 863 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 863 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 26 bin 744 TL

Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 744 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 31 bin 947 TL

Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 947 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 28 bin 397 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL