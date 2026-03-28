Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yönter, paylaşımında isim vermeden hedef aldığı kişinin partilerine sızmış bir "ajan" olduğunu ileri sürdü. Yönter, söz konusu paylaşımında, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak" ifadelerini kullandı. İSTİFA ETTİ Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadeleriyle istifasını açıkladı. SARAL'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ Bu gelişmenin ardından Oktay Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’in İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı. Saral paylaşımında, “Rasûlum! Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları cezalandırmayı, dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.)” ifadelerine yer verdi. Doğrudan bir isim veya olay zikredilmeyen Saral’ın paylaşımı, zamanlamasının yarattığı çağrışım nedeniyle kamuoyunda "manidar" şeklinde nitelendirildi.

