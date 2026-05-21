Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson’ın hayatını konu alan "Michael" filminin 1 milyar dolarlık gişe hasılatına doğru koşması, merhum Pop Kralı'nı bir kez daha dünya gündeminin merkezine taşıdı.

Popun Kralı'na olan hayranlık, sosyal medyada ikonik dans performanslarının paylaşıldığı bir akıma dönüşürken; bu akıma ayak uydurmak isteyen bir robotun başına gelenler, internet dünyasında izlenme rekorları kırıyor.

Çin'in teknoloji merkezlerinden Shenzhen şehrinde bulunan Future Era robot mağazasının düzenlediği bir etkinlik, teknoloji dünyasının beklemediği bir kazaya sahne oldu. Etkinlik kapsamında sahneye çıkan küçük bir insansı robot, Michael Jackson’ın efsanevi şarkısı "Billie Jean" eşliğinde bir performans sergilemeye başladı.

Günümüz robotik teknolojisinin ulaştığı noktayı gözler önüne sermeyi amaçlayan robot, sanatçının meşhur "ay yürüyüşü" (moonwalk) figürünü başarıyla taklit ederek başlangıçta izleyenlerden büyük alkış topladı.

Ancak sahnedeki teknik bir detay, robotun performansının sonu oldu. Sahnede yanlış konumlandırılan merdiven basamakları yüzünden önce hafifçe tökezleyen ancak dengesini korumayı başaran robot, geriye doğru hareket ettiği sırada basamakları hesap edemeyerek yere kapaklandı.

Sert düşüşün ardından sistemi tamamen çöken ve adeta "olay yerinde can veren" cansız robot, görevliler tarafından sürüklenerek sahneden indirildi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan ve yoğun ilgi gören bu trajikomik kaza videosu, yapay zeka ve robot teknolojisinin gelecekte insanlığı ele geçireceğinden endişe eden kullanıcılar arasında espri konusu oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, geleceğin en büyük tehdidi olarak görülen robotları alt etmek için basit bir merdiven basamağının bile yeterli olduğunu belirterek, karmaşık dans figürlerinin robotlara değil; işin ehli olan insanlara bırakılması gerektiği yorumunda bulundu.