Esenler’de sokakta yürüyen küçük bir kız çocuğu, iddiaya göre park halindeki araçların arasında bulunan bir şahsın taciz girişimine maruz kaldı.

Korku içinde kalan çocuğun “Anne, anne” diye bağırması üzerine çevrede bulunan diğer çocuklar hızla olay yerine koştu. Durumu fark eden şüpheli ise çocukların yaklaşmasıyla birlikte dikkat çekmemeye çalışarak araçların arasında “aracın altına bakıyormuş” gibi davrandı.

Bir süre sonra panikleyen şahsın olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin çocukların yaklaşmasıyla birlikte olay yerinden kaçtığı anlar yer alırken, mahallede yaşanan olay büyük tepki topladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.