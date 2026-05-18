Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nı tıklım tıklım dolduranlara seslenen CHP lideri Özgür Özel, önemli mesajlar verdi:

- CHP olarak artık ayrışma, kutuplaşma, tartışma değil, bir an önce sandığa kavuşma, iktidarı değiştirme ve her türlü adaletsizliğe son vermek üzere çalışıyoruz.

ÜÇ KAP SICAK YEMEK

- En başta gelir adaletsizliğine, vergi adaletsizliğine, yargıdaki adaletsizliklere, öğrencilere, gazetecilere, siyasetçilere yapılan zulümlere ve nerede varsa bir haksızlık, ona son vermeye, bir kez daha Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan, toplumun tamamına sahip çıkan ve kimseyi geride bırakmayan anlayışla Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaya geliyoruz.

- CHP iktidarında tüm çocuklara üç kap sıcak okul yemeği verilecek.

- Çok yönlü bir ekonomik krizin ve sosyal sonuçlar doğuran bir ekonomik krizin içindeyiz.

- Yeni düzeninin adı; AK Parti’nin kara düzenidir. Bu düzende köprüye geçiş garantisi vardır. Bu düzende havalimanına uçuş garantisi vardır.

- Bu düzende hastaneye hasta garantisi vardır. Bu düzende yandaşlara buldukları kredilerin ödenme garantisi vardır.

ADALETLİ VERGİ

- Ama bu düzende vatandaşa geçim garantisi yoktur.

- Vergide adaleti getireceğiz, çiftçinin faiz borcunu sileceğiz.

- Bu yüzden artık yapılması gereken hep birlikte ama hep birlikte bu suratı asık emeklinin, emekçinin, çiftçinin ve memurun bir an önce bu kara düzenden kurtulmasıdır. Bu kara düzende asla ve asla tek başına kurtuluş yoktur. Ya hep beraber kurtulacağız, ya hiçbirimiz kurtulamayacak.

- İftiran, zulmün, baskın bizi yıldıramaz. Biz, günü geldiğinde kaçıp gideceklerden değil, gerekirse bu vatan için öleceklerdeniz.

- Sayın Erdoğan’a hatırlatıyorum. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır. Biz milletin önünde sandığı istiyoruz, milletin kararı vermesini istiyoruz. Hodri meydan.