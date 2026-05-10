İşçi maaşlarını ödemeyen Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sebahattin Yıldız’ın Kay Süt’ün sahibini, kendisini AKP Milletvekili gibi göstererek kandırdığı iddia edildi. Balıkesirli iş insanı Ergün Ayhan, Yıldız’ın AKP Milletvekili Sabahattin Yıldız’la olan isim benzerliğinden yararlanıp babası Kemal Ayhan’ın tüm mallarını ele geçirdiğini öne sürdü.

Enerji eski Bakanı Taner Yıldız‘la olan fotoğraflarını da iktidardaki gücünü göstermek için kullandığını iddia eden Ergün Ayhan, “Sebahattin Yıldız’ın AKP milletvekili olduğunu zannediyorduk. Milletvekili olmadığını SÖZCÜ’nün haberinden sonra öğrendik” dedi.

‘DEVRETMEMİZİ İSTEDİ’

Ayhan, şirketlerinin konkordato sürecine girdiğini, Yıldız’ın yardım edebileceğini belirterek sözleşme teklif ettiğini söyledi. Ayhan, iddialarını şu sözlerle dile getirdi:

“Şirkete nakit kaynak ararken Sebahattin Yıldız geldi. Yurt dışından kredi bulabileceğini, ancak krediyi alabilmesi için ‘inançlı işlem sözleşmesi’ yapıp tüm varlıkları kendisine geçici devretmemizi istedi. Babamın güvenini kazanmak için dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’la fotoğraflarını gösterdi. Aldığı maden ruhsatlarını masaya serdi ve ‘Ülkenin tüm madenleri benim’ dedi.”

Milletvekili olduğunu söyleyince babasının ismini araştırdığını belirten Ayhan, “AKP milletvekili olduğuna emin olmuş. Bize, ‘Partide çok güçlü, bize bir zararı gelmez’ dedi. Babam sözleşmeyi imzaladı, malları devretti. Ancak Yıldız vaat ettiği kredileri getirmedi, her şeyimize el koydu” dedi. İnanç sözleşmesi ise bir mal veya hakkın belirli amaç ile belirli şartlarla güven ilişkisine dayanarak devredilmesini, şartlar olunca iadesini konu alan özel bir borç ilişkisi olarak biliniyor.

Ankara madenci yürüyüşü ile tanınan Sebahattin Yıldız’ın isim benzerliğinden faydalanarak kendisini milletvekili olarak tanıttığını anlatan İş insanı Ergün Ayhan, şirketlerinin konkordato sürecindeyken aralarında ‘inançlı işlem sözleşmesi’ imzaladıklarını söyledi.

‘Babamın ölümü şüpheli’

Ergün Ayhan, babası Kemal Ayhan’ın geçici sözleşmeye güvenip tüm tapuları ve şirket hisselerini Yıldız’a devrettikten sonra birlikte yemeğe çıktıklarını ve kısa bir süre sonra rahatsızlanıp öldüğünü iddia etti. Ayhan, “Babamın ölümü şüpheliydi. Suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme hastane kayıtlarını istedi, davamız devam ediyor” dedi. Ayhan, Yıldız’ın babasının ölümünü fırsat bilip şirketleri sahiplendiğini, kredi şartını yerine getirmediği halde malları iade etmediğini, üzerine konduğunu savundu. Ayhan, Yıldız’ın, “Git adaleti istediğin yerde ara, hiçbir şeyi vermem” dediğini iddia etti.